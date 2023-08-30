Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray, rakibi Molde'yi 3-2'nin rövanşında sahasında 2-1 yenerek tarihinde 17 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde

Son dakika haberi: Galatasaray, rakibi Molde'yi 3-2'nin rövanşında sahasında 2-1 yenerek tarihinde 17 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etti.

Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini konuk etti. Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yükseldi.


Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mauro Icardi, 90+3. dakikada Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66'da Hestad'dan geldi.

İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, ikinci maçta da Molde'yi 2-1'le geçerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı

2' Hızlı gelişen Molde atağında ara pas ile topla buluşan Brynhildsen sol ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta gitti.

6' GOOOL! Soldan kullanılan serbest vuruşta Mauro Icardi rakibi tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kalecinin soluna vuran Mauro Icardi ağları havalandırdı: 1-0

Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde
10' Brynhildsen'in şutu Abdülkerim Bardakcı'dan döndü.

28' Haugen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şut uzak köşe direği yanından auta çıktı.

30' Hestad müsait pozisyonda Muslera'nın soluna vuruşunu yaptı, tecrübeli kaleci harika bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39' Icardi'nin pasıyla Tete ceza sahası sağından içeri girdi. Rakibini çalımlayan Tete'nin dar açıdan sağ ayağıyla şutu yandan auta gitti.

45' Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51' Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ceza sahasına çıkardığı topa Torreira kötü bir vuruş yaptı.

54' Tete'nin yay üzerinden şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

59' Kerem Aktürkoğlu hızlı gelişen atakta Icardi'ye çıkardı ancak yıldız futbolcudan seken too dışarı gitti.

66' GOL! Breivik pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hestad sol ayağıyla uzak direğe düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

70' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan kullandığı frikiğe Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

77' Savunma arkasına sarkan Berisha sağ çaprazdan sert vurdu, Muslera topu kornere çeldi.

81' Savunma arkasına sarkan Berisha, Muslera'yı geçip topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası Molde'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+3' GOOOL! Angelino'nun ceza sahası dışından kullandığı frikik baraja da çarpıp ağlara gitti: 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Nur Çebi'den zehir zenberek: “Buraya namusumla geldim, namusumla giderim”
Ahmet Nur Çebi'den zehir zenberek: “Buraya namusumla geldim, namusumla giderim”
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı
Bakan Özhaseki'den Kayserispor yorumu: “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar”
Bakan Özhaseki'den Kayserispor yorumu: “Eldeki kadro ile yapılabilecek ne varsa en iyisini yaptılar”
Trabzonspor resmi siteden duyurdu! Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Nizamettin Algan hayatını kaybetti
Trabzonspor resmi siteden duyurdu! Kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Nizamettin Algan hayatını kaybetti
Son Haberler
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Beklenmedik Tehditlere Karşı Tetikte Olun! Uzman İsim, Düzce'den İstanbul'a Kadar Uyarıyor: Hazır mısınız?
Beklenmedik Tehditlere Karşı Tetikte Olun! Uzman İsim, Düzce'den İstanbul'a Kadar Uyarıyor: Hazır mısınız?
Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde
Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde
Ev kadınlara eşsiz fırsat! Devlet isteğe bağlı sigorta primi başlatıyor!
Ev kadınlara eşsiz fırsat! Devlet isteğe bağlı sigorta primi başlatıyor!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçelileri üzen haber! Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi
Ferdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçelileri üzen haber! Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi
Çok Okunanlar
Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde
Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
Gençler bu haberi bekliyordu! Vergisiz cep telefonu markaları ve özellikleri belli oldu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
İNDER başkanı detayları açıkladı, çok kritik uyarı ve açıklamalarda bulundu
Arda ve eşi Aslıhan Turan çiftini yıkan haber! 2 aylık bebeklerini kaybettiler
Arda ve eşi Aslıhan Turan çiftini yıkan haber! 2 aylık bebeklerini kaybettiler
İspanya'da Kadın Milli Futbolcu taciz olayı büyüyor! Kadın milli sporcuları maçlara çıkmama kararı aldı
İspanya'da Kadın Milli Futbolcu taciz olayı büyüyor! Kadın milli sporcuları maçlara çıkmama kararı aldı
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!