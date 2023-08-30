Galatasaray Molde'yi 2-1 yenerek 17 kez Şampiyonlar Ligi'nde

Son dakika haberi: Galatasaray, rakibi Molde'yi 3-2'nin rövanşında sahasında 2-1 yenerek tarihinde 17 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini konuk etti. Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yükseldi.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mauro Icardi, 90+3. dakikada Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66'da Hestad'dan geldi.

İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, ikinci maçta da Molde'yi 2-1'le geçerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı

2' Hızlı gelişen Molde atağında ara pas ile topla buluşan Brynhildsen sol ayağıyla şutunu çekti, top üstten auta gitti.

6' GOOOL! Soldan kullanılan serbest vuruşta Mauro Icardi rakibi tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kalecinin soluna vuran Mauro Icardi ağları havalandırdı: 1-0

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10' Brynhildsen'in şutu Abdülkerim Bardakcı'dan döndü.

28' Haugen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şut uzak köşe direği yanından auta çıktı.

30' Hestad müsait pozisyonda Muslera'nın soluna vuruşunu yaptı, tecrübeli kaleci harika bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39' Icardi'nin pasıyla Tete ceza sahası sağından içeri girdi. Rakibini çalımlayan Tete'nin dar açıdan sağ ayağıyla şutu yandan auta gitti.

45' Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51' Kerem Aktürkoğlu'nun yerden ceza sahasına çıkardığı topa Torreira kötü bir vuruş yaptı.

54' Tete'nin yay üzerinden şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

59' Kerem Aktürkoğlu hızlı gelişen atakta Icardi'ye çıkardı ancak yıldız futbolcudan seken too dışarı gitti.

66' GOL! Breivik pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hestad sol ayağıyla uzak direğe düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

70' Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan kullandığı frikiğe Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

77' Savunma arkasına sarkan Berisha sağ çaprazdan sert vurdu, Muslera topu kornere çeldi.

81' Savunma arkasına sarkan Berisha, Muslera'yı geçip topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası Molde'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+3' GOOOL! Angelino'nun ceza sahası dışından kullandığı frikik baraja da çarpıp ağlara gitti: 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.