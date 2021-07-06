Galatasaray Ndao için Karagümrük'e teklif yolladı

Spor Toto Süper Lig'de Karagümrük takımında forma giyen ve geçtiğimiz sezon iyi bir performans ortaya koyan Ndao Galatasaray'ın gündemine girdi. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yönetiminin Karagümrük takımına teklifte bulunduğu öğrenildi. Yapılan o teklifin detayları da ortaya çıktı.

FEGHOULİ'NİN GİTMESİ PLANLANIYOR

Sofian Feghouli ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray ekibinin Cezayirli oyuncu ile yolları ayırdıktan sonra Ndao'yu bitirmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı ekibin 24 yaşındaki Alassane Ndao için Karagümrük'e 2.5 milyon euro ve geçen sezonu kiralık olarak Karagümrük'te geçiren Jimmy Durmaz'ı bonservisiyle vermeyi önerdiği ifade edildi. İki takım arasında Ndao için pazarlıklar devam ediyor.

FATİH TERİM TAKIMI GENÇLEŞTİRMEK İSTİYOR

Ndao'nun geçtiğimiz sezon Süper Lig'deki başarılı performansının Fatih Terim'in ilgisini çektiği ve oyuncuyu takımında görmek istediği bildirildi. Takımı gençleştirmek isteyen Terim'in ligimizi tanıyan ve kalitesini belli etmiş genç oyuncuları takımında görmeyi istediği ve Ndao'nun da buna çok uygun bir oyuncu olduğu ifade edildi.

OLYMPİAKOS'UN DA TAKİBİNDE

Geçen sezonki kaliteli performansıyla ligimizde olduğu kadar dış liglerin de takibine giren Ndao'nun Olympiakos'un gündemine girdiği ifade edildi. Ancak Senegalli oyuncunun İstanbul'da yaşamaya alıştığı ve bu yüzden Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Karagümrük 24 yaşındaki Senegalli oyuncuyu 75 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve oyuncu geçtiğimiz sezon 38 maçta 11 gol 9 asistlik performans göstermişti.