Galatasaray, o alanda Guinness Rekorlar kitabına girdi!

Enerjisa Enerji arasında Güneş Enerji Santrali Devreye Alma anlaşması yapan Galatasaray, hem anlaşma için hem de Guinness Rekor Takdim'i adına tören düzenledi. Guinness Rekorları Hakemi Şeyda Subaşı: "10404 güneş paneli ile 4.2 megawatt'lık elektrik üreterek NEF Stadyumu, dünyanın güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu olarak rekorlar kitabına girmiştir." Galatasaray'ın rekorunu duyurdu.

"İLKLERİN TAKIMINDA YİNE BİR İLK"

Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "İlklerin kulübü Galatasaray, yine bir ilki gerçekleştiriyor. Rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde atılan, aynı yönetimdeki Yusuf Günay'ın büyük emekleriyle gerçekleştirilen bu projenin bitişi bize denk geldi. Emeği geçen merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bizim önemli projelerimizden bir tanesi de stadyumumuzda, çok daha fazla fonksiyonları devreye sokarak daha fazla gelir elde etmek. Stadyumumuzu sadece maç gününde değil maç günü dışında da gelir üreten ticari bir alana çevirme hedefimiz var. Enerjisa ile yaptığımız işbirliğinin büyük önemi var. Bu işbirliği 25 yıl sonunda çok ciddi anlamda gelir üretecek. Bu proje devreye girdikten sonra bile ciddi bir gider kalemi olan enerji maliyeti konusunda katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

"SPOR SEKTÖRÜNÜ KADINLAR KURTARACAK"

"Bizler kadınların yönetimlerde eşit temsili, hatta bazen de başarabilirsek daha fazla temsilinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Spor yönetimi, bu konuda maalesef başlarda. Kadınların sadece yönetim kurulunda olması değil, farklı bakış açıları, biz erkeklerden bazı yerlerde çok başarılı şekilde düşünme, özümseyebilme, çözme kabiliyetleri ile Galatasaray'da temsil edilmelerini istiyoruz. Kadınlarımızın, Galatasaray'da fark yaratmalarını istiyoruz. Bikem Hanım gibi yönetimimizde, ekibimizde fark yaratan kadın arkadaşlarımız var. Kulüp yönetiminde de yüzde 70 seviyesinde kadın arkadaşlarımız var, direktör seviyesinde. Galatasaray'a büyük hizmetleri oluyor. Sadece yönetimde değil üyeler arasında da kadınların çok daha aktif olup Galatasaray'ı aydınlık geleceğe onların önderliğinde taşımak. Spor sektörünü biz erkekler batırdık, kadınlar kurtaracak diye ümit ediyoruz."

"GALATASARAY'I GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

"Bizler her alanda uzun süre bizle çalışabilecek ortak arayışındayız. Enerjisa'yı da bu ortaklardan biri olarak görüyoruz. Enerjisa ile birlikte gerek stadyumumuzda, gerek tesislerimizde enerji alanında hangi projelerde birlikte çalışabiliriz diye çalışma grubumuz var. Fikir cimnastiği yapıyoruz. Enerjide inovasyon çok önemli. Belli sektörlerde tecrübe kulüp içerisinde toplanmıyor. Böyle önemli ortaklar ile birlikte olarak belli sektörlerde gelir büyütmek, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak, Galatasaray'ı geleceğe hazırlamak adına o şirketlerle birlikte hem bilgi birikimini, hem insan kaynağını lehimize kullanmak istiyoruz. Enerjisa ile çalışmalarımız var. Nasıl uzun vadeli gelir üretecek projeler üretebiliriz, beraber çalışıyoruz. Enerjisa ile yaptığımız ortaklığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yaptığımız işbirliğinden daha uzun vadeli ve daha geniş görüyoruz."

"SADECE SPORLA SINIRLAYAMAYIZ"

Galatasaray'ın yöneticilerinden Bikem Kanık'ın açıklamaları da şu şekilde:

"Sürdürülebilirlik hepimizin hayatına girdi ama bunu sadece çevre, doğa için değil kulüpler ve camialar için de kullanabiliriz. Sürdürülebilirlik ihtiyacının çıkma noktası artan nüfus. Bu nüfusa dünyanın yetişememe hızı. Dünyamız en son 1970 yılında harcadığı kaynakları yerine koyabilmiş. 50 yıldır cepten yiyoruz. Gelecek nesillerin kaynağını yiyoruz. Galatasaray olarak biz ilkleri yaşatmak misyonuyla kurulduk. Bu bizim genlerimize işlemiş durumda. Bu sadece sahada değil, sürdürülebilirlik alanına da taşımak istedik. Bunu sadece sporla sınırlayamayız. Galatasaray büyük bir marka. GES projemiz, eksiksiz bir şekilde zamanında tamamladı. Takım oyunu sergiledik. Değerli iş ortağımız Enerjisa ile birlikte bu vizyoner projeyi hayata geçiren yönetimimize hem Galatasaray hem de gelecek nesiller adına teşekkür ediyorum. Buradan üreteceğimiz elektrik, stadyumda harcadığımız elektriğin yüzde 63'ünü karşılayacak."

"GELECEK NESİLLERİN FAYDASINA"

ENERJİSA ceso'su Murat Pınar ise yaptığı açıklamada, "Bugünün enerji dünyası, sürdürülebilirliktir. Memleket faydasına, gelecek nesillerin bu sorunların dışında yaşaması için yeni sorumluluk alanlarınadır. Enerjinin en önemli konulardan bir tanesi olduğu artık aşikar. Ürettiğiniz şey yerinde tüketilecek. Galatasaray ile yaptığımız proje Galatasaray'a, memlekete ve gelecek nesillerin faydasınadır. Son 5 yıllık enerji ithalatımız 200 milyar dolar. 2026'da ticaret hayatı ve kurumlar değişecek. Yeni vergilendirmeler gelecek. Bu projenin önemli konularından bir tanesi de 4 ay içerisinde bu noktaya gelmesi. 2000 hanelik bir kasabanın ihtiyacını karşılayacak bir enerji santrali. 25 yılda 1 milyar liradan daha fazla tasarruf sağlayacak bir proje bu. Memleket meselesi bu. Diğer kulüplerimizle de aynı çözümler için biz her zaman varız." şeklinde konuştu.