Galatasaray Oğulcan Çağlayan krizini çözdü! Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlandı!
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarabilmek adına çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan hukuki süreçleri devam ettiren sarı kırmızılılar bir yandan da Çaykur Rizespor'la anlaşma sağlamak adına görüşmeler yapıyor. Son gelen bilgilere göre ise iki kulüp arasında anlaşma sağlandı.
Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren birçok problemle karşı karşıya kaldı. Sarı kırmızılı ekip son olarak lisansı çıkarılamayan futbolcunun problemini çözebilmek adına oldukça yoğun çaba sarf ediyor. Alınan bilgilere göre ise Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bu problemi ortadan kaldıracak.
EMRE TAŞDEMİR'İ İSTEMİŞTİ
Rizespor'da göreve yeni gelen Tahir Kıran ve yönetimi, Galatasaray'ın girişimleri sonucunda Oğulcan'ın cezası karşılığında takas görüşmelerinde bulundu. İlk olarak Emre Taşdemir'i isteyen Karadeniz ekibi oyuncunun Rizespor'a gitmek istememesinden dolayı başka tekliflere yöneldi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken taraflar Ali Yavuz Kol'un bonservisi, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın ise 1 yıllığına kiralık gitmesi konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın, bu oyuncuların üzerine bir miktar da para ödemesinde bulunacağı ifade ediliyor. Transferlerin resmileşmesinin ardından Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarılacak.