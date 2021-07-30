Galatasaray Olimpiu Morutan transferini bitirmek üzere

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken uzun süredir peşinden koşulan Rumen oyuncu transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Morutan'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı, taraftar arasında 2026 yılına kadar bir prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Steau Bükreş ile görüşmelerde de son aşamaya gelindi.

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

Rumen ekibi Steau Bükreş'in Avrupa'dan elenmesinin ardından kulübün sahibi ve başkanı Becali Olimpiu Morutan'ı satma kararı aldı. Bir Rumen televizyon kanalına konuşan Becali, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan. Penaltı kaçırdı diye ondan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Bu durum pazarlıkları da etkilemez çünkü uzun zamandır Morutan'ı takip ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

10 MİLYON EURO İSTENİLİYOR

Önceki gün yine Rumen basınında çıkan haberde Morutan için Galatasaray'ın 5 milyon Euro teklif yapacağı, FCSB'nin sahibi Becali'nin ise 10 milyon Euro istediği ifade edilmişti. Haberde transferin 7-8 milyon Euro civarında bir anlaşmayla bitebileceği belirtilmişti.