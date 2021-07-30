Galatasaray Olimpiu Morutan transferini bitirmek üzere
Kadrosunu yetersiz bulan ve eksiklerini bir an önce gidermek isteyen Galatasaray'da transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin uzun süredir peşinden koştuğu ancak transferini bitiremediği Olimpiu Morutan ismiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaştığı, kulübüyle de anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken uzun süredir peşinden koşulan Rumen oyuncu transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Morutan'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı, taraftar arasında 2026 yılına kadar bir prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Steau Bükreş ile görüşmelerde de son aşamaya gelindi.
SATIŞ LİSTESİNE KONULDU
Rumen ekibi Steau Bükreş'in Avrupa'dan elenmesinin ardından kulübün sahibi ve başkanı Becali Olimpiu Morutan'ı satma kararı aldı. Bir Rumen televizyon kanalına konuşan Becali, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan. Penaltı kaçırdı diye ondan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Bu durum pazarlıkları da etkilemez çünkü uzun zamandır Morutan'ı takip ediyorlar." ifadelerine yer verdi.
10 MİLYON EURO İSTENİLİYOR
Önceki gün yine Rumen basınında çıkan haberde Morutan için Galatasaray'ın 5 milyon Euro teklif yapacağı, FCSB'nin sahibi Becali'nin ise 10 milyon Euro istediği ifade edilmişti. Haberde transferin 7-8 milyon Euro civarında bir anlaşmayla bitebileceği belirtilmişti.