İtalya 3 – 0 İsviçre | MAÇ SONUCUSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 ÇarşambaGalatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattıŞehit polis Ercan Yangöz kimdir?1 polis şehit oldu! Acı haberin ardından Bakan Soylu'dan flaş paylaşımTürkiye - Galler maçına TRT spikerinin gafı damga vurdu!İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? | İbrahim Tatlıses sağlık durumu son dakikaSon dakika| Suçu üstüne aldı! Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklamaFED faiz kararını açıkladı! Yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttuTürkiye 0 - 2 Galler | MAÇ SONUCU
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar, Emre Taşdemir'in ise 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar, Emre Taşdemir'in ise 2023 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızlı ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT