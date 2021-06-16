Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar, Emre Taşdemir'in ise 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar, Emre Taşdemir'in ise 2023 yılına kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızlı ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır. 2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti 2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti 2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti Kamuoyuna saygıyla duyurulur." "Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır. 2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti 2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Berkem Temizel Gece Editörü