Galatasaray, Oscar Cabezas'ın menajerini İstanbul'a davet etti!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna büyük beklentiler ile giren Galatasaray, yapılan yıldız transferlerin katkısını görememişti. Takımın yaş ortalamasının oldukça yüksek olması ve kondisyon sıkıntısı çekmesi üzerine Fatih Terim, önümüzdeki sezon öncelikle yaş ortalamasını ve kulübün maaş yükünü düşürmek istiyor. Transferde buna göre hareket eden Galatasaray, scoutlarına güvenmek istiyor.

Taraftarların daha çok orta saha transferi beklediği şu dönemde, Asist Analiz'in haberine göre, Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas'ın menajeri İstanbul'a davet edildi.

Cabezas’ın temsilcisi Predrag Risticvic, sarı-kırmızılı yetkililerle görüşmek için İstanbul’da bulunuyor. Taraflar anlaşma şartlarını masaya yatıracak. Görüşmenin olumlu gitmesi halinde transferin bu hafta içinde bitmesi bekleniyor.

Ayrıca Galatasaray, oyuncu ile anlaşması halinde bonservisi elinde olduğu için herhangi bir satın alma ücreti de ödemeyecek.

OSCAR CABEZAS KİMDİR?

23 yaşındaki Kolombiyalı stoper, futbola ülkesi takımlarından Club Juanito Moreno’da başladı. Brezilya takımlarından Atletico Paranaense’nin dikkatini çeken Cabezas, daha sonra CA Rosario ve Patriotas takımlarında top koşturdu.

Kaynak (Asist Analiz)