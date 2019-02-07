Galatasaray neden PFDK'ya sevk edildi?

Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında olan "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Kurulun açıklaması şu şekilde;
"Hukuk Müşavirliği'nce 07.02.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇINDA NE OLMUŞTU?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u evinde 2-0 yenerken maçta istenmeyen bir olay yaşanmıştı. Galatasaraylı Fernando'nun aşırtmasını ceza sahası dışında eliyle kesen Ömer Alıcı, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.
34 yaşındaki file bekçisi oyundan çıkarken tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti.
41. dakikada sahayı terk eden tecrübeli kaleci, ciddi bir yaralanmaya maruz kalmadı.
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