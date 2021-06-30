Galatasaray Potekizli yıldızın peşinde| Rony Lopes atağı

Geçen sezonda istediğini bulamayan Galatasaray bu sezonda da aynı kaderi yaşamamak için elini çabuk tutmaya çalışıyor. Sağ kanada Steven Berghuis transferini yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip bu transferden olumlu dönüş alamayınca rotayı Sevilla'nın sağ kanat oyuncusuna çevirdi. Monaco ve Manchester City gibi takımların formasını giyen Lopes, geride bıraktığımız sezonu Sevilla'dan kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçirmişti.

2019'da Monaco'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'nın kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Brezilya'lı oyuncu için menajeri aracılığı ile iletişime geçileceği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin bu transferi satın alma opsiyonu ile bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

FATİH TERİM'İN ELİNİ RAHATLATACAK

Fatih hocanın Rony Lopes'i sağ kanatta oynatmayı planladığı belirtiliyor. Oyuncunun her iki kanatta da oynayabiliyor olması teknik direktörün elini rahatlatacak. Terim, sağ açıkta hem ilk 11 hem de rotasyon oyuncularını sol ayaklı olarak düşünüyor. Rony Lopes de sol ayaklı olması sebebiyle Terim'in listesinde yer alıyor.