Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında bu akşam Randers ile karşılaşacak. Deplasmanda berabere kalan cimbom, evinde oynadığı karşılaşmayı kazanarak adını gruplara yazdırmayı planlıyor. Taraftarlar ise internette Galatasaray - Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | Smart Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte canlı yayın linki...

GALATASARAY - RANDERS UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI İZLE

26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Galatasaray - Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle bağlantısından tıklayabilirsiniz.

GALATASARAY - RANDERS UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI SMART SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Cimbomun zorlu play-off mücadelesi Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak. Fubolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Smart Spor kanalını canlı olarak izlemek için Galatasaray - Randers maçı Smart Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Smart Spor, D Smart'a bağlı şifreli bir kanal olduğundan bu kanalı izleyebilmek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linkten satın alabilirsiniz.