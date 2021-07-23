Galatasaray, Sacha Boey'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi
Galatasaray Spor Kulübü, Sacha Boey'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Alexandru Cicaldau transferini bitiren, Patrick van Aanholt anlaşan Galatasaray Spor Kulübü, Sacha Boey'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:
''13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
Sacha Boey'u pazar günü İstanbul'a getirmesi beklenen Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya gelen Sacha Boey, futbola Rennes'de başladı.
Başarılı futbolcu kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Sacha Boey hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...