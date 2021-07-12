Galatasaray sol bekte rotayı Ludwig Augustinsson'a çevirdi

Sol bek transferine oldukça önem veren Galatasaray, buraya iyi katkı yapacak bir oyuncu getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı kırmızlı ekipte şimdiye kadar bu bölge için birçok aday gündeme geldi ancak henüz bu eksiği kapatacak oyuncuyu bulabilmiş değil. İddia edilene göre cimbom sol bek için rotasını Ludwig Augustinsson'a çevirdi.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Oyuncu ile henüz bir anlaşmanın olmadığı ifade edilirken tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile önümüzdeki hafta kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Almanya ligi ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

LUDWİG AUGUSTİNSSON'UN KİMDİR?

Tam adı Hans Carl Ludwig Augustinsson olan futbolcu, 21 Nisan 1994 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi. Futbola doğduğu ülkenin IF Brommapojkarna takımında başlayan İsveçli futbolcu, Ocak 2012'de yine bu takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Ludwig Augustinsson, kariyerinde çıktığı 297 maçta 11 gol ve 63 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve İsveç Milli Takımı'nda da görev yapan Augustinsson, milli formayla 36 müsabakada görev aldı..