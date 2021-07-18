Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Falcao' açıklaması: Antrenmanda yer almadı
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam eden Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya ilişkin açıklama geldi.
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlanan antrenmanda daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel çalışmalarına devam etti.