Berke Akçam kimdir? | Milli sporcu Berke Akçam kaç yaşında?Bakan Selçuk, genç sporcuyu kutladı!Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Falcao' açıklaması: Antrenmanda yer almadıBüyük Britanya Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton!Lewis Hamilton kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Günün en acı haberi! Baraj gölü bir aileyi yuttuEmir Toprak kimdir? | Eski sevgilisi Beyza K kimdir? | Emir Toprak'ın Beyza K ile ilgili iddiaları ne?'Adalet arıyorum!' diyerek isyan etti! Psikolojik şiddet mağduru gençten çarpıcı iddia18 Temmuz 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 1 haftada 5 milyon 557 bin aşı uygulandı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Falcao' açıklaması: Antrenmanda yer almadı

Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Falcao' açıklaması: Antrenmanda yer almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam eden Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya ilişkin açıklama geldi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Falcao' açıklaması: Antrenmanda yer almadı

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlanan antrenmanda daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT