Galatasaray, spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun iddialarına ilişkin açıklama yaptı!

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, geçtiğimiz günlerde Vole adlı YouTube kanalında, "Galatasaray'ın altyapı sorunları" konulu bir dizi açıklama yapmıştı. Karakullukçu, A takımla idmana çıkan genç futbolcuların idman sonunda 'peynir ekmek' yediğini iddia ettiği bu açıklamalar, spor kamuoyunda oldukça geniş yer buldu ve tartışma yarattı.

Karakullukçu, "Galatasaray A takımı ile idmana çıkan oyuncular Falcao ile antrenman yapıp, daha sonra gidip peynir ekmek yiyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Taraftarların bir kısmı tarafından desteklenen bir kısmı tarafından da kabul edilmeyen bu yorumlara, Galatasaray Kulübü açıklama yaptı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, "Kamuoyunun; yorumlarını haberlerini dedikodu temeline dayandırarak yapan, kendilerini gazeteci ilan eden ve yıllardır kapısından içeri girmedikleri yerlere hakim oldukları algısını oluşturan bu gibi şahısların mesnetsiz iddialarına itibar edilmemesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bugün Uğur Karakullukçu isimli yorumcunun internet üzerinden yayın yapan bir portalda, Galatasaray Futbol A Takımı ile antrenmana çıkan Akademi oyuncularının beslenme programlarına ilişkin yaptığı yorumlar üzerine kulübümüz tarafından bir açıklama gereği doğmuştur.

Ülke futboluna sayısız yetenek kazandıran ve sürekli kendini yenilemesiyle birçok alanda rakiplerine öncülük eden Galatasaray Futbol Akademisi’nde beslenme programı, her oyuncu için yapılan ölçümler neticesinde vücut kompozisyonlarının ve fizyolojik ihtiyaçlarının gereksinimlerine uygun şekilde bireysel olarak belirlenmekte, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde konaklayan ve İstanbul’da aileleri ile birlikte kalan oyuncular için ayrı ayrı hazırlanmakta, büyüme çağındaki alt yaş oyuncularımızın gelişim süreçleri de ilgili departmanlarımız tarafından özenle takip edilmektedir.

Cehaletin esir aldığı bu gibi programlar için hatırlatılması gerekir ki; Mart ayından beri U19 ve U17 takımlarımız haricinde alt yaş grubundan oyuncumuz tesisimizde kalmadığı gibi, bu yaş grupları liglerine devam edilmediği için tesislerimize gelmemekte, A Takım ile antrenmanlara çıkan Akademi oyuncularımız ise ana binamızdaki restoranı kullanmaktadırlar.

Kamuoyunun; yorumlarını ve haberlerini dedikodu temeline dayandırarak yapan, kendilerini gazeteci ilan eden ve yıllardır kapısından içeri girmedikleri yerlere hakim oldukları algısını oluşturan bu gibi şahısların mesnetsiz iddialarına itibar göstermemelerini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.