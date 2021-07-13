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  4. Galatasaray Stanciu transferinde mutlu sona yaklaşıyor!

Galatasaray Stanciu transferinde mutlu sona yaklaşıyor!

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray biran önce takımdaki eksikleri tamamlamak istiyor. Yeni başkan Burak Elmas'ın 10 gün içinde transferleri tamamlayacağı vaadi vermesinden sonra hala transfer yapmamış olması sarı kırmızlı taraftarları tedirgin etmişti. İddiaya göre Cimbom, Stanciu transferini bitirmek üzere.

Galatasaray Stanciu transferinde mutlu sona yaklaşıyor!

Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray bu bölge için birçok oyuncuyu gündemine aldı. Daha önce Slavia Prag takımından Nicolae Stanciu ismine teklif götüren sarı kırmızlılar, Çekya ekibine yaptığı teklifi artırdı ve bu transferde mutlu sona çok yaklaştı.

TEKLİF 6 MİLYON EURO'YA ÇIKARILDI

Sarı kırmızılı ekip bu oyuncu için 4.5 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazır. 1.5 milyon Euro da başarı bonusu belirleyen Galatasaray'ın bu transferi 6 milyon Euro'ya bitirmek istediği ifade edildi. Ancak Slavia Prag ise 7.5 milyon Euro istiyor. Galatasaray'ın Çekya ekibini ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray Stanciu transferinde mutlu sona yaklaşıyor!

HAGİ DEVREYE GİRDİ

Tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söylenirken, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin transferde büyük rol oynadığı ifade edildi. Stanciu'nun, Hagi bağlantısı nedeniyle bu transfere sıcak baktığı söylenirken, Slavia Prag'dan ayrılmak için yönetime baskı yapmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki Stanciu, 16 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Galatasaray Stanciu transferinde mutlu sona yaklaşıyor!

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