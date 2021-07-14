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  4. Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

Sarı kırmızılı ekip yeni sezonda giyeceği formaları yaptığı paylaşım ile duyurdu. Gs Store'da satışa sunulan formaların fiyatları ise Galatasaray taraftarını memnun etmedi.

Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'ın formaları merak ediliyordu. Sarı kırmızılı ekip bugün yayınladığı video ile formalarını tanıttı. Nike sponsorluğunda tasarlanan formalar Gs Store, nike.com ve seçili Nike ve GS Store mağazalarında satışa sunuldu. Formaların satış fiyatı ise taraftarı memnun etmedi. 

LİGDEKİ EN PAHALI FORMALAR

Galatasaray'ın yeni sezon formaları şu ana kadar Süper Ligde bulunan en pahalı forma fiyat olarak satışa sunuldu. Normal formalar 399 lira olurken profesyonel parçalı forma ise 999 TL'den satışa sunuldu. 

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Normal formaların fiyatlarını da pahalı bulan Galatasaray taraftarı, profesyonel parçalı forma fiyatını görünce ise adeta şok oldu. Bu fiyata Galatasaraylı taraftarlardan yoğun eleştiri geldi. İşte o eleştiriler..

"Taraftar formasıyla pro arasında dağlar kadar fark var. Proya 1000 tl verilmez. Taraftar forması da 400 etmez bence."

Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

"1000 TL'ye forma mı olur?"

Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

 

"Halkın takımı ama hangi halkın?"Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

"Metin Oktay formasına devam"

Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

"Taraftar formamız 399, futbolcu formamız 999 liradan GSStore'da satışta. Ne diyeceğimi bilemedim. Yutkunamadım. Hangi akla hizmet"

Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

"Maalesef ne 1000 liraya ne de 400 liraya forma alamayız. GS Store'den tişört alırız artık napalım canınız sağolsun."

Galatasaray taraftarından forma fiyatlarına eleştiri!

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