Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: "Kendine kulüp bul"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon başında rotasyonda kullanmak için kadroya dahil edilmesini istediği Jimmy Durmaz beklenen performansı gösteremedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, gönderilecek oyuncular konusunda yönetimle görüştü. Fatih Terim, Jimmy Durmaz'ın menajerine ayrılık haberinin verilmesini istedi.

FATİH TERİM, JIMMY DURMAZ'I KAFASINDAN ÇIKARDI

Sarı-Kırmızılı yönetime ayrılmak istemediğini belirten 31 yaşındaki futbolcu bir sezon daha şans verilmesi için ricada bulundu. Son kararı Fatih Terim'in vereceği ancak tecrübeli teknik adamın futbolcuyu kafasından çıkardığı ve forma giyebileceği bir takıma gitmesini isteyeceği öğrenildi.