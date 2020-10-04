Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı terk etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Fatih Terim, Kasımpaşa maçında 5 dakika uzatma verildikten sonra dördüncü hakemle konuştu. Terim, "Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek maçı terk etti.
Kasımpaşa-Galatasaray maçı ilginç bir ana sahne oldu.
Mücadelede dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Fatih Terim sinirlenerek sahayı terk etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahadan ayrılırken ''Alın oyununuzu kendiniz oynayın'' dedi. Terim'in bu sözü Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vurdu.
FATİH TERİM ÇOK SİNİRLENDİ
İkinci yarı hiç yerine oturmayan Fatih Terim 90+2'de sahayı terketti ve soyunma odasının yolunu tuttu. Maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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