Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı terk etti

Kasımpaşa-Galatasaray maçı ilginç bir ana sahne oldu.

Mücadelede dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Fatih Terim sinirlenerek sahayı terk etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahadan ayrılırken ''Alın oyununuzu kendiniz oynayın'' dedi. Terim'in bu sözü Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vurdu.

FATİH TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

İkinci yarı hiç yerine oturmayan Fatih Terim 90+2'de sahayı terketti ve soyunma odasının yolunu tuttu. Maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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