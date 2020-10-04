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  3. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı terk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı terk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Fatih Terim, Kasımpaşa maçında 5 dakika uzatma verildikten sonra dördüncü hakemle konuştu. Terim, "Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek maçı terk etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı terk etti

Kasımpaşa-Galatasaray maçı ilginç bir ana sahne oldu.

Mücadelede dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Fatih Terim sinirlenerek sahayı terk etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahadan ayrılırken ''Alın oyununuzu kendiniz oynayın'' dedi. Terim'in bu sözü Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vurdu.

FATİH TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

İkinci yarı hiç yerine oturmayan Fatih Terim 90+2'de sahayı terketti ve soyunma odasının yolunu tuttu. Maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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