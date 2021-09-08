Galatasaray, transferin son gününde atağa kalktı! Nampalys Mendy için zamanla yarışılıyor!

Transfer sezonunun başından beri 6 numara pozisyonu için transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray, son güne girilirken hala transferi yapabilmiş değil. Birçok ismi gündemine alan ve görüşmeler yapan sarı kırmızılı ekip bugün transfere noktayı koymak zorunda. İddiaya göre ise Galatasaray, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy ile anlaşma sağladı. Oyuncuyu yetiştirmek için ise yoğun bir mesai harcanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Foot Mercato'nun haberine göre Nampalys Mendy ile Galatasaray arasında anlaşma sağlanırken kulübü Leicester ile de oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı. Ancak transfer döneminin bitmesine 24 saatten az bir süre kalmasının süreci zorlaştırdığı ifade edildi.

MENAJERİ DE DOĞRULADI

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan menajeri Yacine Ayad, "İki taraf anlaşma noktasında. Nampalys de Galatasaray'a kiralık gidebilir. Fakat önümüzdeki birkaç saat içinde Dakar'a varması gerekiyor. Bu doğrultuda bu akşam 23:59'dan önce Türkiye'de transfer dönemi bitmeden İstanbul'da olmasını sağlayacak zamana karşı bir yarış var" ifadelerini kullandı.

15.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Monaco altyapısından yetişen Nampalys Mendy, Fransa'da Monaco'dan sonra Nice'e transfer olmuş ve 2016'da 15.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City forması giymeye başlamıştı. Leicester City tarafından 2016-17'de Nice'e kiralanan 29 yaşındaki Senegalli oyuncunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2023'e kadar sürüyor.