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Galatasaray u19 Gelişim Ligi'nde finale yükseldi

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalleri Antalya'da oynanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda dün yarı final mücadelesinde Galatasaray u19 ve Kasımpaşa u19 takımları karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip uzatmalarda bulduğu golle adını finale yazdırmayı başardı.

Galatasaray u19 Gelişim Ligi'nde finale yükseldi

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Lig'inin finallerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Geriye son 4 takımın kaldığı Gelişim Ligi'nde  dün akşam ilk yarı final müsabakası oynandı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk yarı final maçında, Galatasaray u19 ile Kasımpaşa u19 karşılaştı. 

NORMAL SÜREDE GOL SESİ ÇIKMADI

Normal süresinde iki takımın da gol bulamadığı karşılaşmada uzatmalara gidildi. İlk uzatma devresinde Galatasaray u19 ekibi, 105. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz'ın attığı golle 1-0 öde geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca sarı kırmızılı ekip rakibini eledi. Galatasaray u19, bu skorla finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer yarı final maçında Fenerbahçe u19 ile Trabzonspor u19 bu akşam karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip Galatasaray u19 takımının rakibi olacak. Gelişim Ligi'nde final maçı, 13 Temmuz'da oynanacak.

Galatasaray u19 Gelişim Ligi'nde finale yükseldi

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