Galatasaray u19 - Kasımpaşa u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? U19 gelişim liginde çeyrek final maçları tamamlandı. Çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş'ı 4-2'lik skorla geçen Galatasaray u19 ile Alanyaspor'u penaltılarda 5-3'lük skorla eleyen Kasımpaşa u19 eşleşti. Yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek bu iki takım için Galatasaray u19 - Kasımpaşa u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları akıllara geldi. İşte cevaplar...

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U19 Gelişim Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Genç yeteneklerin kıyasıya mücadele ettiği ligde şampiyonluk kupasına ulaşabilmek için 4 takım yarı final mücadelesine çıkacak. Beşiktaş'ı eleyerek yarı final biletini kapan Galatasaray u19 takımı, Alanyaspor'u eleyen Kasımpaşa u19 ile eşleşti. Peki Galatasaray u19 - Kasımpaşa u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GALATASARAY U19 - KASIMPAŞA U19 GELİŞİM LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 yarı finalde karşı karşıya gelecek. Final biletini sadece birinin alabileceği maç 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Saat 20:00'da oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.