Galatasaray u19 - Kasımpaşa u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
U19 gelişim liginde çeyrek final maçları tamamlandı. Çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş'ı 4-2'lik skorla geçen Galatasaray u19 ile Alanyaspor'u penaltılarda 5-3'lük skorla eleyen Kasımpaşa u19 eşleşti. Yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek bu iki takım için Galatasaray u19 - Kasımpaşa u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları akıllara geldi. İşte cevaplar...
U19 Gelişim Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Genç yeteneklerin kıyasıya mücadele ettiği ligde şampiyonluk kupasına ulaşabilmek için 4 takım yarı final mücadelesine çıkacak. Beşiktaş'ı eleyerek yarı final biletini kapan Galatasaray u19 takımı, Alanyaspor'u eleyen Kasımpaşa u19 ile eşleşti. Peki Galatasaray u19 - Kasımpaşa u19 Gelişim Ligi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY U19 - KASIMPAŞA U19 GELİŞİM LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 yarı finalde karşı karşıya gelecek. Final biletini sadece birinin alabileceği maç 8 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Saat 20:00'da oynanacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.