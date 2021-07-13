Antalya'da gerçekleştirilen Süper Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri’nde çeyrek final ve yarı final heyecanının sona ermesinin ardından final maçıyla heyecan sona erecek Bu doğrultuda yarı final aşamasında Kasımpaşa'yı 1-0 geçen Galatasaray ile Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maçı izlemek isteyen sporseverler Galatasaray U19 Trabzonspor U19 final maçı canlı izle | A spor canlı yayın izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

GALATASARAY U19 TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI CANLI İZLE

U19 Gelişim Ligi'nin final maçında Galatasaray U19 takımı ile Trabzonspor U19 takımı karşı karşıya gelecek. Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi oynanacak karşılaşma saat 21.00 da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY U19 TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY U19 TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY U19 TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ