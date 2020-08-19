Galatasaray ve Beşiktaş'ta gündem, Mario Lemina!

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Mario Lemina, sakatlıkların yanı sıra ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda taraftarlardan ve teknik ekipten beğeni toplamıştı. Ancak oyuncunun sık sık sakatlanması, sarı-kırmızılı ekipte Lemina'nın yeniden transferi için soru işaretlerini ortaya çıkarmıştı.

Ancak orta saha için 6 ve 8 pozisyonlarına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lemina'yı tekrar gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre, Gabonlu oyuncu ile yıllık 1 milyon 400 bin euroya anlaşan sarı kırmızılılar, Southampton ile görüşmelerine devam ediyor. Ancak Lemina'nın bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı hareket, akıllara soru işaretlerini getirdi.

GALATASARAY'I INSTAGRAM'DAN KALDIRDI

Galatasaray'ın transferde sona yaklaştığı söylenen Lemina, sosyal medya hesabı Instagram'dan Galatasaray'ı takipten çıkararak profilindeki Galatasaray ibaresini kaldırdı.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği söylenen tecrübeli oyuncunun bu hareketi Beşiktaş iddialarını arttırdı.

İki kulübünden adının geçtiği transfer önümüzdeki günlerde netleşecek.

GALATASARAY'DA SERİ İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Galatasaray, Seri için ise önümüzdeki haftayı bekliyor. Premier Lig’e yeniden yükselen ve takım planlamasını sürdüren Fulham’ın, Seri’nin geleceği için karar vereceği belirtildi.

Fildişi Sahilli futbolcunun satılma ya da kiralık gönderilme durumuna göre Galatasaray yönetiminin hareket edeceği öğrenildi.

Fulham Kulübü'nün Seri’yi kiralamaya yanaşmaması durumunda ise yönetimin yeni alternatiflere yöneleceği gelen haberler arasında.