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Galatasaray ve Fenerbahçe dünyadaki en popüler 5 takım listesine girmeyi başardı!

Dünya üzerinde takımların sosyal medya üzerindeki etkileşimlerini detaylı bir şekilde analiz eden Deportes&Finanzas verilerine göre, Temmuz ayının en popüler kulüpleri arasında Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor. İşte liste...

Galatasaray ve Fenerbahçe dünyadaki en popüler 5 takım listesine girmeyi başardı!

Sosyal medya, tüm dünya kulüpleri açısından büyük önem taşıyor. Transfer duyuruları, forma tanıtımları, maç etkileşimleri derken kulüpler adından söz ettirerek takımın vizyonunu yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda dünya üzerindeki tüm futbol kulüplerinin Twitter etkileşimlerini inceleyen Deportes&Finanzas, Temmuz ayında en çok etkileşim alarak en popüler kulüp listesine giren takımları açıkladı.

Açıklamaya göre en popüler ve aldıkları etkileşim şu şekilde:

1. FC Barcelona 13.6 milyon etkileşim

2. Manchester United 9.75 milyon etkileşim

3. Fenerbahçe 9.13 milyon etkileşim

4. Galatasaray 8.34 milyon etkileşim 

5. Flamengo 7.93 milyon etkileşim

Galatasaray ve Fenerbahçe dünyadaki en popüler 5 takım listesine girmeyi başardı!

 

 

 

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