Galatasaray ve Fenerbahçe dünyadaki en popüler 5 takım listesine girmeyi başardı!

Sosyal medya, tüm dünya kulüpleri açısından büyük önem taşıyor. Transfer duyuruları, forma tanıtımları, maç etkileşimleri derken kulüpler adından söz ettirerek takımın vizyonunu yükseltmeyi hedefliyor. Bu kapsamda dünya üzerindeki tüm futbol kulüplerinin Twitter etkileşimlerini inceleyen Deportes&Finanzas, Temmuz ayında en çok etkileşim alarak en popüler kulüp listesine giren takımları açıkladı.

Açıklamaya göre en popüler ve aldıkları etkileşim şu şekilde:

1. FC Barcelona 13.6 milyon etkileşim

2. Manchester United 9.75 milyon etkileşim

3. Fenerbahçe 9.13 milyon etkileşim

4. Galatasaray 8.34 milyon etkileşim

5. Flamengo 7.93 milyon etkileşim

