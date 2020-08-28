Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada VIP kombine fiyatlarının satışa sunulduğunu açıkladı. 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig için kombineler ortaya çıkmaya başladı. Ekimden itibaren yarı kapasiteli seyircili oynanmaya başlayacak maçlarda kombineler büyük ilgi görüyor. Peki, Galatasaray VIP kombine fiyatları 2020-2021 | VIP kombine fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY VIP KOMBİNE FİYATLARI 2020-2021

VIP kombine fiyatlarında en yüksek fiyatın 16.200 TL olduğu görülüyor. En düşük ise 8.100 TL. Kombineler 1 Eylül itibarı ile satışa sunulacak. İşte kombine fiyatlarının tümü:

Galatasaray Kulübünden yapılan resmi açıklama ise şöyle:

2020-2021 futbol sezonu VIP koltuk satış dönemi avantajlı fiyatlarla 1 Eylül 2020 Salı günü, saat 11:00’de başlıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda tamamı yenilenen VIP koltuklar, yeni sezonda taraftarlarımızı bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nda ekim ayından itibaren olmak üzere maçlarda, stadyumların kapasitesinin yüzde 30’u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceği belirtilmiştir.

Galatasaray, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ses getirecek yeni başarıların ilk adımlarını atmak için yola çıkarken, 2020-2021 sezonu sınırlı sayıda VIP koltuğu 2019-2020 VIP kombine sahiplerine özel satışa çıkartıyor.

VIP koltuk sahibi taraftarlarımız, yeni sezon koltuklarını geçen yıl satın aldıkları fiyatlardan satın alma imkanına sahip olacak.

2020-2021 futbol sezonu içerisinde seyircisiz oynanacak maçların ücret iadesi yapılmayacak olup bu çetin yolculukta takımının yanında yer alacak olan şanlı Galatasaray taraftarları, şüphesiz pandeminin açtığı derin yaralara merhem olacak, elini taşın altına koyarak tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir misyon üstlenecek, büyüklüğünü bir kez daha dünyaya gösterecektir.

Bu misyonu üstlenmek isteyen taraftarlarımızın oturma düzenleri yetkili merciler tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenecektir. Herhangi bir sebep ile VIP kombine yeri değişen veya koltuğunu satın alamayan taraftarlarımız, 2019-2020 futbol sezonundaki kombine yerlerini, 2021-2022 futbol sezonu için yenileme hakkına sahip olacaktır.

VIP koltuklar GS Bonus kredi kartına 3 ve 6 taksit imkanıyla satışta olacaktır. Ayrıca, VIP koltuk satın alan taraftarlarımız 2021-2022 sezonu için VIP koltuklarını yenilemek istedikleri takdirde, yenileme indiriminden de yararlanabilecekler.

VIP koltuk satın alacak taraftarlarımızın Galatasaray Logolu Passolig kartlarının olması zorunludur.

VIP koltuk satın almadan önce lütfen 2020-2021 sezonu için Passolig vizeleme ücretinizi yatırmayı unutmayın. Kartlarınızın vizelemesini www.passolig.com.tr üzerinden veya aşağıdaki ilgili link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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SON GÜN 17 EYLÜL

Avantajlı fiyatlarla VIP koltuğunu satın alma hakkı olan taraftarlarımız bu kampanyadan 17 Eylül 2020 Perşembe gününe kadar faydalanabilecek.

VIP Koltuk Sahibi Olmanın Ayrıcalıkları:

- Yenilenen VIP koltuklar

- Özel VIP girişleri ve alanları

- Keyifli ve konforlu VIP salonları

- VIP koltuk sahiplerine ayrılmış otopark alanları (*Koltuk sayısına göre değişmektedir.)

İletişim: Türk Telekom Stadyumu – VIP Loca Satış Ofisi Hafta içi 09.00- 17.00

(0212) 305 1920 / vipbox@galatasaray.org