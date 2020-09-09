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  3. Galatasaray voleybolda 3 kişinin koronavirüs testi pozitif

Galatasaray voleybolda 3 kişinin koronavirüs testi pozitif

Galatasaray Kulübüne bağlı voleybol şubesinde yapılan yeni tip koronavirüs testi sonucunda 3 kişinin pozitif olduğu belirlendi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada erkek takımında 1, kadın takımında ise 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Galatasaray voleybolda 3 kişinin koronavirüs testi pozitif

Galatasaray Kulübünün voleybol şubesinde 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta Kadın Takımı'nın Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, "Testler sonucunda erkek takımımızda 1 oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup, gözetim altında bulunmaktadırlar." denildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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