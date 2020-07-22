Galatasaray'ın, pandemi sonrası yaşadığı en büyük krizlerden birisi olan Onyekuru'nun takımdan mecburi ayrılığı teknik ekibi zor duruma sokmuştu. Yeni sezonda Henry Onyekuru'nun tekrar kiralanmama kararı sonrası sarı-kırmızılı ekip yeni bir kanat oyuncusu arayışına girdi. Sarı kırmızılı ekip, Chidera Ejuke'yi listenin ilk sırasına aldı.

Hollanda'da Heerenveen forması giyen 22 yaşındaki Nijerya'lı sol kanat oyuncusu Chidere Ejuke, Fatih Terim ve scout ekibinden tam puan aldı. Tekniği ve hızıyla dikkatleri üzerine çeken Ejuke, yönetimin transfer döneminde ilk hedeflerinden biri haline geldi.

Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin'den gelen teklifi geri çevirmişti.

Fotomaç'ın haberine göre Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.

CHIDERA EJUKE KİMDİR?

2 Ocak 1998 doğumlu 22 yaşındaki futbolcu Chidera Ejuke, kariyerine Nijerya'nın Gombe United takımında başladı. Forvet ve kanat pozisyonlarında görev alabilen oyuncu, 2017 yılında ise Norveç'in Valerenga takımına transfer olmuştu.

CHIDERA EJUKE PERFORMANSI

22 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Hollanda liginde Heerenveen formasıyla 25 maça çıktı. 25 maçta 9 gol 4 asist yapan Ejuke, dikkatleri üzerine toplamayı başardı.