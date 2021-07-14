Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL? Süper Lig'de Galatasaray yeni sezon çalışmalarına devam ederken bir yandan da gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda forma satışlarının büyük önem taşıdığı ligimizde Galatasaray'ın yeni sezon formaları oldukça merak ediliyor. Peki Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Her dönem olduğu gibi bu dönemde de sporseverler destekledikleri takımların formalarını oldukça merak ediyor. Galatasaray'ın yeni sezon formaları da sabırsızlıkla bekleniyordu. Nike'ın tasarladığı formaların kısa içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL? GALATASARAY YENİ SEZON FORMA 21-22 NE ZAMAN ÇIKACAK? Galatasaray yeni sezon formaları bugün tanıtıldı. Sarı kırmızlı ekip yayınladığı video ile formalarını tanıttı. GALATASARAY'IN YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Formaların tanıtılmasının ardından taraftarlarının aklına formanın kaç liradan satışa sunulacağı sorusu geldi. Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın yeni sezon formaları 399 TL'den satışa sunulacak. Profesyonel parçalı forma ise 999 TL'den satışa sunulacak. Forma tanıtımı