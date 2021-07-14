İzmir Valiliği'nden orman yangınları için yeni tedbir: 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı!Spor Toto Süper Lig Trabzonspor fikstür 2021- 2022 | Trabzonspor'un derbi maçları ne zaman ?Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler'in eski halini gören tanıyamadı! Büyük değişimiyle dikkat çekti!Ailede kurbanı Kimler keser? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının yorumu!Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikstür 2021- 2022 | Beşiktaş'ın derbi maçları ne zaman ?15 Temmuz şehitleri ile ilgili şiir 2021 | 2,3 ,4 ,5 kıtalık 15 Temmuz şiirleri 2021Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte pandemiyi yenmek için gerekli olan aşılama oranıSpor Toto Süper Lig Galatasaray fikstür 2021- 2022 | Galatasaray'ın derbi maçları ne zaman ?Soruşturma açılmıştı! Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti!Konya'da vahşet! Zihinsel engelli adamın başını ve cinsel oranını kesti, savunması şoke etti
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

Süper Lig'de Galatasaray yeni sezon çalışmalarına devam ederken bir yandan da gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda forma satışlarının büyük önem taşıdığı ligimizde Galatasaray'ın yeni sezon formaları oldukça merak ediliyor. Peki Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

Her dönem olduğu gibi bu dönemde de sporseverler destekledikleri takımların formalarını oldukça merak ediyor. Galatasaray'ın yeni sezon formaları da sabırsızlıkla bekleniyordu. Nike'ın tasarladığı formaların kısa içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

GALATASARAY YENİ SEZON FORMA 21-22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Galatasaray yeni sezon formaları bugün tanıtıldı. Sarı kırmızlı ekip yayınladığı video ile formalarını tanıttı.

Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

GALATASARAY'IN YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Formaların tanıtılmasının ardından taraftarlarının aklına formanın kaç liradan satışa sunulacağı sorusu geldi. Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın yeni sezon formaları 399 TL'den satışa sunulacak. Profesyonel parçalı forma ise 999 TL'den satışa sunulacak.

Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?Galatasaray yeni sezon forma 21-22 ne zaman çıkacak? Galatasaray yeni sezon forma fiyatları ne kadar, kaç TL?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT