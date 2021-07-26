Erchan isminin anlamı nedir, Erchan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sınır adlı internet dizisinde, koronavirüs paniği! 9 kişinin testi pozitif çıktı!Basıra isminin anlamı nedir, Basıra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Acatay isminin anlamı nedir, Acatay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Galatasaray yeni transfer Sacha Boey ismini resmen duyurdu!Vahibe isminin anlamı nedir, Vahibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Galatasaray - PSV maç biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?26 Temmuz 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Nebile isminin anlamı nedir, Nebile ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 26 Temmuz 2021 - 1 Ağustos 2021| Bu hafta Mars Başak tarlasında!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray yeni transfer Sacha Boey ismini resmen duyurdu!

Galatasaray yeni transfer Sacha Boey ismini resmen duyurdu!

Son dakika! Galatasaray uzun süredir aradığı bek oyuncusunu buldu. Sarı kırmızılı ekip genç oyuncu Sacha Boey'i 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray yeni transfer Sacha Boey ismini resmen duyurdu!

Galatasaray uzun süredir bek arayışını sürdürüyordu. Sarı kırmızılı ekip bu mevkii için Fransız oyuncu Sacha Boey'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada  "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılı ekip oyuncuyu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT