Galatasaray yeni transfer Sacha Boey ismini resmen duyurdu!

Galatasaray uzun süredir bek arayışını sürdürüyordu. Sarı kırmızılı ekip bu mevkii için Fransız oyuncu Sacha Boey'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılı ekip oyuncuyu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.