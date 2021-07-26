Galatasaray yeni transfer Sacha Boey ismini resmen duyurdu!
Son dakika! Galatasaray uzun süredir aradığı bek oyuncusunu buldu. Sarı kırmızılı ekip genç oyuncu Sacha Boey'i 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.
Galatasaray uzun süredir bek arayışını sürdürüyordu. Sarı kırmızılı ekip bu mevkii için Fransız oyuncu Sacha Boey'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sarı kırmızılı ekip oyuncuyu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.