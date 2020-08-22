Galatasaray'a genç orta saha: İsmaila Coulibaly

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu istediği sıralamada bitiremeyen Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan aslan, henüz eksikliğini çektiği orta saha mevkisine yeni bir isim bulamadı. Geçen sezon bu mevkide oynayan Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin biterek kulüplerine dönmesiyle yeni bir orta saha transferi şart oldu.

Transferde çalışmalarını hızla devam ettiren Galatasaray için Sabah gazetesinden bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılılar, Sarpsborg takımında oynayan 19 yaşındaki İsmaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı. Transferde genç isimleri kadrosuna katmak isteyen Galatasaray için daha önce Jakub Moder ve Kamil Jozwiak isimleri ön plana çıkmıştı. Ancak bu oyuncuların bedellerinin yükselmesi Galatasaray'ın rotasını başka isimlere çevirmesine neden oldu.

Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu İsmaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı.

İSMAİLA COULİBALY KİMDİR?

Mali U20 Milli Takımı forması da giyen ve Norveç ekibi Sarpsborg'da görev yapan 19 yaşındaki Coulibaly, orta sahanın merkezinde ve santrfor oynayabiliyor. Sol ayaklı oyuncunun scouting programlarına göre en güçlü özelliği oyun kurma ve kontrataklar.