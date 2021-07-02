Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi 2021? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı?SON DAKİKA| İçişleri Bakanlığı İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı kampanyasına izin verdiNiran Ünsal'ın eşi İbrahim Gugu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Niran Ünsal kimdir? Kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Gerçek adı ne? Evli mi?Galatasaray'a sağ bekte yeni isim! Larsen için harekete geçildiSon dakika | Bakan Ersoy'dan müzik yasağı açıklaması: Esnetmeler devam edecekHasret sona eriyor! Fahriye Evcen bomba bir diziyle ekranlara dönüyor!Koç Holding’den hisse geri alım programı, ilk kez açıkladı!Koyunlar teker teker ölmeye başladı, çoban neye uğradığını şaşırdı: 164 koyun telef olduMüge Anlı'da eşini öldürdüğünü itiraf etmişti! Alime Toprak'ın mahkemede anlattıkları kan dondurdu: 15 yaşında tecavüz etti, yaşımı büyütüp evlendi!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray'a sağ bekte yeni isim! Larsen için harekete geçildi

Galatasaray'a sağ bekte yeni isim! Larsen için harekete geçildi

Yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyeler yapmaya devam eden Galatasaray'da gündeme yeni bir isim geldi. Yedlin'in performansından emin olamayan sarı kırmızılı ekip yeni bir sağ bekle sözleşme imzalamayı planlıyor. Danimarka'lı sağ bek Jens Stryger Larsen ile masaya oturacak yönetim oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a sağ bekte yeni isim! Larsen için harekete geçildi

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosundaki eksiklikleri gidermeye çalışan sarı kırmızılı ekip Omar'ın dönüş tarihinin belli olmaması, Yedlin'in performansının yeterli gelmemesi nedeniyle bu mevki için transfer planlıyor. Bu kapsamda bir sağ bek araştırması yapan yönetim Jens Stryger Larsen renklerine bağlamak için harekete geçti. 

Galatasaray'a sağ bekte yeni isim! Larsen için harekete geçildi

BONSERVİS BEDELİ 4 MİLYON EURO

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün 30 yaşındaki deneyimli sağ bek için kulübü Udinese ile temasa geçtiği öğrenildi. İtalyan ekip Larsen2in transferi için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray yönetimi bu fiyatı 2.5-3 milyon euro bandına düşürerek transferi bitirmeyi planlıyor. 

Futbolcu Jens Stryger Larsen ise 1 milyon euro maaş talep ediyor.

Galatasaray'a sağ bekte yeni isim! Larsen için harekete geçildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT