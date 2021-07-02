Galatasaray'a sağ bekte yeni isim! Larsen için harekete geçildi

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosundaki eksiklikleri gidermeye çalışan sarı kırmızılı ekip Omar'ın dönüş tarihinin belli olmaması, Yedlin'in performansının yeterli gelmemesi nedeniyle bu mevki için transfer planlıyor. Bu kapsamda bir sağ bek araştırması yapan yönetim Jens Stryger Larsen renklerine bağlamak için harekete geçti.

BONSERVİS BEDELİ 4 MİLYON EURO

Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün 30 yaşındaki deneyimli sağ bek için kulübü Udinese ile temasa geçtiği öğrenildi. İtalyan ekip Larsen2in transferi için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray yönetimi bu fiyatı 2.5-3 milyon euro bandına düşürerek transferi bitirmeyi planlıyor.

Futbolcu Jens Stryger Larsen ise 1 milyon euro maaş talep ediyor.