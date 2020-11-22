Galatasaray'a transfer olmak isteyen Henry Onyekuru, Monaco'ya rest çekti!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan sezon sonunda ise Monaco tarafından geri çağırılan Henry Onyekuru, Fransa ekibinde beklediği süreleri alamayınca bir kez daha Galatasaray'ın yolunu tutmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımla aralarında adeta vazgeçilmeyen bir bağ oluşan Nijeryalı kanat oyuncusu, takımına rest çekti. Şu ana kadar Monaco'da yalnızca 4 maçta forma giyerek 139 dakika sahada kalan Onyekuru'nun gönlü yine Galatasaray'da.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile sürekli temas halinde bulunan Henry Onyekuru, geri dönmek istediğini belirterek sarı-kırmızılılardan harekete geçmesini istedi.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olduktan sonra müthiş bir çıkış yakalayan ve piyasa değerini yükselten Henry Onyekuru, Monaco'da sıkıntılı günler geçirince Premier Lig hayalinden de uzaklaştı. Fransa'da genç yıldızın piyasa değeri 13 milyon Euro seviyelerinden 6.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Bu durum, geleceği açısından Onyekuru'yu bir hayli endişelendiriyor.