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  3. Galatasaray'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı!

Galatasaray'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı!

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı!

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Bu sonuçlarla Galatasaray'daki pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi. 

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

Onur Çelik
Spor Editörü


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