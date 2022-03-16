Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan flaş sözler! "Kulüpler Birliği'nden ayrılırız!"

Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Tük futbolunun artık dibe vurduğunu dile getiren Burak Elmas, Galatasaray'ın durumunun da iç açıcı olmadığını ifade etti. Kulüpler Birliği ile ilgili de sorunları dile getiren Elmas, bu şekilde devam etmesi durumunda Kulüpler Birliği'nde ayrılabileceklerini belirtti.

"DESTANLARA YENİSİNİ EKLEMEK İSTİYORUZ"

Barcelona'yı elemek istediklerini söyleyen Elmas, "Umarım takımımız Barcelona'da göstermiş olduğu oyunu kendi sahamızda da gösterir. Ali Sami Yen destanlarına bir yenisini eklemek istiyoruz. Kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz. Popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ın bu kaostan çıkan ilk kulüp olması için pozitif girişimler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ BÜTÇEYİ İNDİRMEK"

Kulübün bütçesini düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Elmas, "Hedefimiz, bütçeyi 30-35 milyon civarına indirmek. Sporda asıl yöneticilik kabiliyeti, doğru bütçeyle başarı elde etmek. Biz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları eden yönetimler, yöneticiler, hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyorlar ortada." dedi.

"DAHA İYİ GALATASARAY İSTİYORUZ"

Gelecek jenerasyonlara iyi bir Galatasaray bırakmak istediklerini söyleyen Elmas, "Bizim jenerasyonumuza bırakılan Galatasaray'ın durumu iç açıcı değildi. Biz gelecek jenerasyonlara daha iyi bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Kulüpler Birliği adına üç başkanımız, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. Bu listedeki isimlerin çoğu, hatta hepsi, bu listede varlar. Üstüne 4 hakem daha var." ifadelerine yer verdi.

"LOBİ YAPANLAR VAR"

Türk futbolunun kaos içerisinde olduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı, "Birtakım lobiler ve güç gösterisinde bulunan kulüpler var. Bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Kulis çalışmaları başladı. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor.

Niçin, hangi takıma hata yapmışlar ? Bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu hakemlerin ailesi olduğunu ve bir vefa gösterilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Yapılış zamanı ve şekli yanlış oldu." diye konuştu.

"GALATASARAY'A OPERASYON YAPILDI"

Bu sezon Galatasaray'a operasyon yapıldığını dile getiren Elmas, "Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı. Bir kulübün lehine hakem yapan hakemlerin, geçen gün liste çıkarttırdım, bütün hakemlerimizin hangi takımın maçını yönettiği ve dinlendirildiğinin tablosu geldi. Belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemlerin ceza aldığı ve o kulüplerin az hakemle devam ettiği ortaya çıkacak. Hakemler adına son alınan kararın zamanlaması son derece yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"EMEĞE HAKSIZLIK ETMEMEK LAZIM"

Trabzonspor'un emeklerine haksızlık etmemek gerektiğini aktaran Elmas, "Kaos sezonundayız. 10 hafta kala hakemler görevden alındı. O zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunalım ve herkes aklansın. Şu an bunu herkes söyleyebilir. Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem." ifadelerine yer verdi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇIKARIZ"

Mevcut Kulüpler Birliği'nde samimiyetsiz ortam olduğunu söyleyen Elmas "Süper Lig AŞ mevcut Kulüpler Birliği yapısıyla kurulamaz. Son derece samimiyetsiz ortam var. Böyle devam ederse, Kulüpler Birliği'nden çıkarız.

Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun, bazı kulüpler değil. Çalışmadığını düşündüğümüz MHK sisteminde alınan bu karar için bile aramızda anlaşamıyoruz.

Havuz konusunda ise havuzun değeri düşerse Türk futbolu zarar görür. Ligin kalitesini büyütmek için ciddi fedakarlık yapacağız." dedi.

"TORRENT VE EKİBİNDEN MEMNUNUM"

Torrent'in haksız bir eleştiriye tabi olduğunu ifade eden Elmas, "Torrent ve ekibi, çok ciddi şekilde raporlar veriyorlar ve çok ciddi çalışıyorlar. Bunun pozitif etkilerini özellikle önümüzdeki sezon daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Torrent çok zor bir dönemde geldi. Kısa dönemde çok maç sayısı vardı, zamanı fazla olmadı. Galatasaray'ın bir efsanesinden sonra gelmek kolay değil. Ciddi anlamda haksız eleştiri ve baskıya tabi tutuldu." şeklinde konuştu.

GALATASARAY ADASI

Galatasaray Adası hakkında da konuşan Burak Elmas, "Galatasaray Adası, uzun süredir kullanıma kapalıydı. Birçok kişi bu konuda uğraş verdi eski yeni, çok emek veren oldu. Davaları çok yakından iyi takip ettik. Bu yönetimsel bir başarı olarak görülmemeli bu Galatasaray'ın başarısıdır." dedi.