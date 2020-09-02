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Galatasaray'da Daler Kuzyaev sesleri!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, transferde vites arttırmak istiyor. Sarı kırmızılılar, yoğun bir çabayla orta saha ararken ortaya atılan isim Rus futbolcu, Dalar Kuzyaev oldu.

Galatasaray'da Daler Kuzyaev sesleri!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon, orta sahasını kiralık futbolcular ile kuran Galatasaray, Lemina ve Seri ile tekrardan anlaşamadı. Bundan dolayı orta sahasında eksiklikler yaşayan sarı-kırmızılılar, transferde önceliğini orta sahaya verdi. Ancak henüz ilk 11'de oynayabilecek bir orta saha transferi yapamayan sarı-kırmızılılarda yeni bir isim orta atıldı. Fatih Terim'in öncelikli isteği olan orta saha transferini bir an önce bitirmeye çalışan Galatasaray yönetimi, transferde rotasını Rusya'ya çevirdi. 

Galatasaray'da Daler Kuzyaev sesleri!

Rus basınında çıkan haberlere göre, Rusya'nın köklü ekiplerinden Zenit'te forma giyen, Daler Kuzyaev Galatasaray ile anlaşmaya yakın. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda biten Kuzyaev, şu an serbest statüde bulunuyor. Oyuncunun bonservis derdinin olmaması Galatasaray'ın transferdeki isteğini güçlendiriyor. Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Macaristan ile oynayacak Rusya Milli Takım kafilesinde olan Kuzyaev'in, dönüşünden itibaren transferi için son kararını vereceği ifade edildi.

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Orta sahada görev alan Kuzyaev, 1993 doğumlu. Kariyerine başladığı tarihten itibaren Rusya'da top koşturan yıldız futbolcu, 2019 maçta 12 gol ve 14 asistle oynadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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