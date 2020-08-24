Galatasaray'da efsane isim Metin Kurt anılıyor!

Galatasaray'ın aykırı futbolcularından birisi olan Metin Kurt, 24 Ağustos 2012'de hayatını kaybetmişti. "Atılan her gol emekçinin kalesine girer" sözleriyle taraftarın gönlüne girmiş olan Metin Kurt, kariyeri boyunca ve kariyerinin ardından yaptığı sendikacılık faaliyetleriyle Türk futbolunda sporcunun emeğinin korunması için birçok adım attı. Ölüm yıl dönümünde anılan Metin Kurt, kanserden hayatını kaybetmişti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan anma mesajında, 1948'de Kırklareli'nde doğan Metin Kurt'un; Adaletspor, Altay ile PTT'den sonra 1970'de Galatasaray'a transferinin gerçekleştiği ve Brian Birch yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda 6 sezon oynadığı dönemde üst üste 3 kez şampiyon olan kadronun değişmezlerinden biri olduğu kaydedildi.

Anma mesajında, Metin Kurt'un "Halka yakın olmak için kanatta oynuyorum" cümlesiyle taraftarın gönlünde taht kurduğu belirtilerek, "37 kez ay-yıldızlı formayı giyen Metin Kurt, ülkemizde ilk futbolcu sendika girişimini başlattı. Galatasaray sonrası Kayserispor'da futbolu bırakan unutulmaz isim, Eyüpspor ve Yedikule gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış, 24 Ağustos 2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ölümünün 8. yılında eski futbolcumuz Metin Kurt'u saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.