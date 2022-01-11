Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılık kararına tepkisi ortaya çıktı! "Siz şaka mı yapıyorsunuz?"

Galatasaray'da kötü gidişatın ardından yönetim ile Fatih Terim'in arası iyiden iyiye gerilmiş ve ayrılık kararı kaçınılmaz olmuştu. Geçtiğimiz hafta iki taraf da yola devam kararı aldığını açıklamıştı ancak Giresunspor mağlubiyeti ile işler değişti. Sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in dördüncü devri de sona erdi. Ayrılı kararının alındığı gün görüşme yapan yönetim ve Terim cephesinin konuşmalarının detayları da ortaya çıktı.

KARARI ALMAK SAATLER SÜRDÜ

Pazar günü yöneticileri kulüp binasına çağıran başkan Burak Elmas, saat 16.00'da başlayan toplantıyı gece 00.00'a kadar sürdürdü. Yönetimin görüşmesinin ardından kulüp hukukçuları da görüşmeye dahil oldu ve Fatih Terim'in sözleşme detayları üzerinde incelemeler yapıldı. Pazartesi sabahı ise kulübe çağırılan Fatih Terim ile 10 dakikalık bir görüşmenin ardından yollar ayrıldı.

SAHA DIŞINDA GÖRMEK İSTEDİ

Terim ile görüşme esnasında kararı oy birliğiyle aldıklarını aktaran Burak Elmas, "Hocam teknik açıdan değişiklik kararı aldık. Bu benim ve yönetim kurulunun kararıdır. Fakat ben sizinle çalışmaya devam etmek istiyorum. Sportif AŞ'de başkan yardımcım olun. Ya da Galatasaray'da sportif direktör olun" dedi. Fatih Terim ise bu teklife şaşırdı.

"10 GÜNDÜR MOBBİNG YAPIYORSUNUZ"

Bir önceki görüşmeden beri kendisine mobbing uygulandığını ifade eden Fatih Terim, "Başkan bu nereden çıktı. Siz şaka mı yapıyorsunuz! Ben saha kenarındayım ve kariyerimi ortaya koydum. Bunu kabul etmem mümkün değil. Geçen hafta Florya'da konuştuk. Ben yanlış anlamışım demek ki… Niyetinizi anlamalıydım. 10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz. Bu teklifi kabul etmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

"AYIP EDİYORSUNUZ"

Gelen bu cevaba karşılık sözleşmesinin gereğini yapacaklarını söyleyen Burak Elmas, "Hocam sözleşmendeki sana karşı olan yükümlülüklerimiz neyse yerine getireceğiz" dedi ancak bu cümle Fatih Terim'i kızdırdı. Galatasaray'dan tazminat almayacağını söyleyen Terim, "Bak şimdi ayıp ediyorsunuz. Şaka mı yapıyorsunuz? Bunu duymamış olayım. Ben sözleşmeleri imzalarken, tazminatı hiçbir zaman düşünmedim. Sakın böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin" diyerek odadan çıktı ve kulüpten ayrıldı.

Öte yandan ayrılığın ardından Galatasaray resmi hesaplarından Burak Elmas imzalı bir açıklama yayımlandı. Fatih Terim'in onore edildiği açıklamanın ise geçtiğimiz hafta salı günü yazıldığı öne sürüldü. Bir önceki görüşmede ayrılık kararı alan Burak Elmas'ın metni o süreçte yazdırdığı ifade edildi.