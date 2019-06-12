Galatasaray'da Fethullahçı Terör Örgütü isyanı!

Galatasaray Divan Üyesi Sami Çölgeçen, Divan Kurulu'nun Haziran ayında yapılan toplantısında bir dönem bazı Galatasaraylı futbolcuların Orhan Ak vasıtasıyla zorla Fethullahçı Terör Örgütü'nün yapılanmasının içine çekildiğini açıkladı ve Hasan Şaş'ın bu dönemde tek başına savaştığını kaydetti.

Oyuncuların bu yapılanma içinde yer almazlarsa oynayamamaktan korktuğunu belirten Çölgeçen, "Milli Takımlara baktığım dönemde, oyunculardan ikisi bana geldi. "Sami Ağabey" dediler "Bizim bir derdimiz var. İsimleri bende saklı. Bizi zorla cuma namazına götürüyorlar ve sonra Orhan Ak'ın evine götürüyorlar dediler. Bize ziyafet veriliyor ve sonra siyah BMW'li bir adam geliyor, bize dini telkinlerde buunuyor, kitaplar dağıtıyor. Sonra o malum, bizi omuzlarımuzdan tutuyor ve 'siz artık bizden oldunuz, Galatasaray'da sırtınız yere gelmez' diyorlar. Biz bundan muntazarız, bunlara uymazsak bu takımda nasıl oynayacağız diyorlar." ifadelerini kullandı.

ÇÖLGEÇEN: "HASAN ŞAŞ, 'BİR TEK BEN MÜCADELE EDİYORUM, KİMSE BANA YARDIM ETMİYOR' DEDİ"

O dönem yöneticilerle görüşmesine rağmen bu olayı çözemediğini kaydeden eski idareci, "Benim aklıma ilk gelen Hasan Şaş. Hasan Şaş haberin var mı bunlardan dedim. Ah be abi, bir tek ben mücadele ediyorum, kimse bana yardım etmiyor dedi. Hasan Şaş'ın bu yönünün bilinmesini isterim. Hasan Şaş, Galatasaray'ın batıya açılan penceresine layık, laik bir insan. Bunu sonra idarecilere de söyledim, dehşete düştüm. Galatasaray'da hacılar, hocalar nasıl olur dedim. O zamanlar FETÖ çok moda olduğu için kimse bir şey yapamadı ya da yapmadı. Allah'tan artık kapandı." dedi.