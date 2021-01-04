Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Doktoru futbolu bırakmasını istedi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başından Galatasaray'a katılan Radamel Falcao, transferiyle oldukça büyük bir sükse yaratmıştı. Taraftarın ve teknik ekibin büyük beklentisi olan Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da geçirdiği 1 buçuk sezonda beklentileri karşılayamadı. Sık sık sakatlık problemi yaşayan 34 yaşındaki yıldız hakkında, artık futbolun onu bıraktığı yorumları yapılıyor.

Oldukça büyük bir kariyere sahip olan Radamel Falcao'nun, Galatasaray'dan kazandığı para da sık tartışılan konuların başında geliyor. Ligde oynanan son Antalyaspor maçında adeta taraftarın sabrını taşıran Falcao, ikinci yarının başında oyuna girmesine rağmen maçı tamamlayamamış ve yalnızca 28 dakika oyunda kalarak çıkmak zorunda kalmıştı.

DOKTORU FUTBOLU BIRAKMASINI İSTEMİŞ

Antalyaspor maçında da aynı bölgesinden sakatlanmasıyla birlikte sahalara geri dönüş sürecinin çok daha uzaması öngörülen Falcao'nun, sarı-kırmızılı ekipte tekrar forma şansı bulması zor gözüküyor. A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan'ın paylaştığı bilgilere göre, yıldız oyuncunun Kolombiyalı doktoru, kendisinin futbolu bırakmasını tavsiye etmiş.

Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Falcao'nun geçirdiği sakatlık sonrası transfer görüşmelerinin de aksayabileceği konuşuluyor.