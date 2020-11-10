Galatasaray'da flaş gelişme! Yönetim kurulu seçim kararı aldı
Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 19-26 Aralık 2020 tarihinde oy birliğiyle seçim kararı aldı.
Galatasaray Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır.
Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.
Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu"