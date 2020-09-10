Galatasaray'da gözler Kwadwo Asamoah'ta

Süper Lig'de geçen sezonu istediği şekilde tamamlayamayan Galatasaray, yeni sezon için eksik bölgelerini doldurmaya çalışıyor. Son olarak Etebo ile orta sahasına takviye yapan sarı-kırmızılılar, gözlerini Kwadwo Asamoah'a çevirdi. Geçen sezon orta saha transferlerini kiralık olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezonda aynı yoldan ilerliyor. Lemina ve Seri'nin takımdan ayrılmasının ardından büyük bir boşluk oluşan orta sahada, en az iki oyuncunun alınması taraftarların en büyük beklentisiydi.

GÜNDEM ASAMOAH

İlk orta saha transferini Etebo Karo ile yapan Galatasaray, ikinci orta saha transferi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre, Fatih Terim'in Ganalı Kwadwo Asamoah'a onay verdiği ve yönetiminde harekete geçtiği söyleniyor.

İtalyan basınına göre Inter, 31 yaşındaki yıldızı gözden çıkarmış durumda. Buna gerekçe olarak ise Asamoah'ın düşük performansı ve sürekli yaşadığı diz sakatlıklarını gösterildi. Oyuncuyu düşük bir maliyetle bitirmek isteyen Galatasaray'da görüşmeler hızlandı.