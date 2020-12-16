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  3. Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor! 2 futbolcu daha virüse yakalandı

Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor! 2 futbolcu daha virüse yakalandı

Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor! 2 futbolcu daha virüse yakalandı

Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Sarı-kırmzılılarda geçtiğimiz hafta genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun da testi pozitif çıkmıştı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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