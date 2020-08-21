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  3. Galatasaray'dan flaş koronavirüs açıklaması! Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'dan flaş koronavirüs açıklaması! Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan flaş koronavirüs açıklaması! Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken söz konusu personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı ifade edildi.

Galatasaray Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (20 Ağustos Perşembe) yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası idari ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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