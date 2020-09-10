Galatasaray'da Kovid-19 şoku! Bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada dün Antalya'da yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Oyuncunun, takımın Antalya kampından ayrılarak izole edilmiş şekilde İstanbul'a gönderildiği, tedavi ve izolasyon sürecinin de başladığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole edilmiş şekilde İstanbul'a gönderilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.

Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte iki oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a geri dönmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."