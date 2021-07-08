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  4. Galatasaray'da Lemina geri dönüyor | İlk görüşme gerçekleştirildi

Galatasaray'da Lemina geri dönüyor | İlk görüşme gerçekleştirildi

Galatasaray'da iki sezon önce forma giyen Mario Lemina aşkı yeniden alevleniyor. Sarı kırmızılı ekip, yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren oyuncunun menajeriyle iletişime geçen Galatasaray ekibi, Gabonlu futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı.

Galatasaray'da Lemina geri dönüyor | İlk görüşme gerçekleştirildi

Yeni başkan Burak Elmas'ın gelmesiyle birlikte mali açıdan dikkatli hareket etmek isteyen Galatasaray'da Lemina ismi yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncunun menajeri ile iletişime geçerek durumu soruldu ve hakkında bilgi edinildi. Bonservisini alabilmek adına bilgi edinen Galatasaray yönetimi kirlama yöntemi için şartları da öğrendi.

LEMİNA DÖNMEYİ İSTİYOR

Oyuncunun gelmesi durumunda talep edeceği maaş hakkında da fikir alan yönetim oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor. Lemina'nın menajeri, şu anda Cagliari ile görüştüklerini ancak oyuncunun Galatasaray'ı unutamadığını ve sürekli olarak kendisine sorduğunu ifade etti.

Galatasaray'da Lemina geri dönüyor | İlk görüşme gerçekleştirildi

FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Lemina'nın Galatasaray'a dönmesi halinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve yüksek bir bedel talep etmeyeceği öğrenildi. Sarı kırmızılı ekip Mario Lemina için henüz bir teklife bulunmadı ama önceki dönemde olduğu gibi Southampton'a 1 milyon euro bedel ödenebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da oynadığı sezon 28 maçta forma giyen oyuncu 1 gol katkısında bulunmuştu. Fulham'da ise 30 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Lemina geri dönüyor | İlk görüşme gerçekleştirildi

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