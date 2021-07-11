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  4. Galatasaray'da Lemina transferi zora girdi

Galatasaray'da Lemina transferi zora girdi

PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi elemesinden önce transfer çalışmalarında en azından birkaç isimle anlaşma sağlamak isteyen Galatasaray'da transferde çok hareketli günler yaşanıyor. Gedson'u kadrosuna katmaya çalışan ama istediğini bulamayan Galatasaray yönetimi rotayı Lemina'ya çevirmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte bu transfer de zora girdi.

Galatasaray'da Lemina transferi zora girdi

Yeni sezon hazırlıklarına deva eden Galatasaray'da transfer arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızlı ekip, orta sahaya bir transfer yapmak için yoğun mesai harcıyor. Jorge Jesus'un Gedson'u bırakmaması nedeniyle bu transferi rafa kaldıran yönetim Lemina için temaslara başlamıştı. Kiralama teklifinde bulunmak isteyen Galatasaray yönetimi bu transferde yol katedemeyince araya Nice girdi.

Galatasaray'da Lemina transferi zora girdi

İKİ RAKİP BULUNUYOR

Fransız Nice kulübünün oyuncu için kulüple görüşmelerde başladığı ifade edildi. Öte yandan oyuncunun İngiltere'de kalmak istemesi ihtimaline karşın da Newcastle United'in Gabonlu oyuncu için devreye girdiği ifade edildi. Son gelen bilgilere göre ise Lemina Nice'e gitmek istiyor.

Galatasaray'da 28 maça çıkıp 1 gol atan oyuncu geçtiğimiz sezon Fulham'da da 30 maçta çıkarak 1 gol 1 asitlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Lemina transferi zora girdi

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