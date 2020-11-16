Galatasaray'da Luyindama depremi! 3-4 hafta...

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Christian Luyindama'dan kötü haber geldi. Demokratik Kongolu oyuncu, milli takım kampında sakatlık geçirdi. Sakatlığının ciddi olduğu söylenen Luyindama için 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

The Boss' lakaplı Luyindama ile ilgili İstanbul'da da Galatasaray sağlık heyeti çeşitli testler yapacak. Yıldız oyuncunun kaçıracağı maçlar ise şu şekilde;

Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor

MİLLİ TAKIM, LUYİNDAMA'YA YARAMIYOR

Luyindama, geçen sene de Kongo'da sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Tecrübeli stoper, Kongo'da sakatlanmış ancak sakatlığının ciddiyeti İstanbul'a döndüğünde anlaşılmıştı. O dönem Fatih Terim ve yönetim, sakatlığı haber vermediği için Kongo'yu eleştirmişti.