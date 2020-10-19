Süper Lig'de adından performansıyla söz ettiren Marcao, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Yaz transfer döneminde İtalyan devi Roma'nın ciddi ilgilendiği Brezilyalı stoperin en geç sezon sonunda satılması bekleniyor. Galatasaraylı teknik ekip ve yöneticiler, yıldız oyuncunun satılması halinde rotayı yine Güney Amerika'ya çevirecek. Velez Sarsfield'da forma giyen Luis Abram ile ilgilenen sarı-kırmızılılarda, teknik heyet onayı da alınmış durumda.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Arjantin Ligi'nde Velez Sarsfield forması giyen 24 yaşındaki Perulu stoperin sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Marcao'nun satışından ciddi gelir elde etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun yerine bedava doldurmanın peşinde.

LUİS ABRAM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Luis Abram, 27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya geldi. Sporting Cristal altyapısından yetişen ve Ocak 2018’de 500 bin Euro karşılığında Velez Sarsfield’a transfer olan Abram, kısa süre içerisinde takımının değişilmezleri arasına girdi. 24 yaşındaki futbolcu, Peru Milli Takımı’nın da as stoperi konumunda bulunuyor.

İtalya vatandaşlığı nedeniyle AB pasaportu da bulunan Luis Abram, sol ayaklı ve stoper mevkisinin yanısıra zaman zaman sol bekte de görev alıyor.

Profesyonel kariyerinde 172 maça çıkan genç oyuncu, 6 gol kaydetti. 24 kez sarı kart gören Abram, 5 kez kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Peru Milli Takımı'nda 20 maçta görev alan gelecek vaad eden oyuncusu 1 gol kaydetti.

2021 yılına kadar Velez ile sözleşmesi bulunan Abram'ın güncel piyasa değeri 6.8 milyon Euro.