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  3. Galatasaray'da Marcao'ya yeni sözleşme!

Galatasaray'da Marcao'ya yeni sözleşme!

Bu sezon transfer döneminde Roma'nın ısrarla kadrosuna katmak istediği Marcao, Galatasaray'da kaldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuya yeni sözleşme teklifi yapacak.

Galatasaray'da Marcao'ya yeni sözleşme!

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında kadrosuna kattığı scout transferi olan Marcao, sarı-kırmızılılarda yakaladığı form grafiği ve yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Bu sezona da oldukça iyi ve formda başlayan Marcao için Roma'nın ciddi ilgilendiği biliniyordu. Ancak İtalyan devinin transfer tekliflerini yetersiz bulan Galatasaray, Marcao'yu takımda tutmaya karar verdi. Takımın en az kazananlarından birisi olan Brezilyalı stoperin, maaşı zamlanacak ve yeni bir sözleşme sunulacak. 

Milliyet'in haberine göre, Radyospor’a açıklama yapan Marcao’nun menajeri Hugo Garcia, sarı-kırmızılı yönetimin Marcao ile sözleşme yenileyip, maaşında iyileştirme yapmak istediğini, bu nedenle kendisini görüşmeye çağırdığını ifade etti.

Galatasaray'da Marcao'ya yeni sözleşme!

Galatasaray'da, 66 maça çıkan Marcao, 1 gol ve 1 asistle oynadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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