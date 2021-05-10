Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Sezonu kapattı
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı mücadelede sakatlanan Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, sakatlığı nedeniyle ligin son 2 haftasında oynanacak olan maçlarda forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında yeniden umutlanmasını sağlayan maçın ardından sarı kırmızılar Mostafa Mohamed'den gelen kötü haberle şok yaşadı.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed’in tedavisine başlandığı bildirilidi.
SON İKİ MAÇTA OYNAYAMAYACAK
Yıldız oyuncunun sezonun geri kalanında oynanacak olan Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Mohamed'in yerine Kolombiyalı Falcao veya Halil Dervişoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.